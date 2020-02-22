«Челси» обыграл «Тоттенхэм»
«Челси» в матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Голы у «синих» забили Оливье Жиру и Маркос Алонсо. Мяч в ворота «Челси» был записан как автогол Антонио Рюдигера.
«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет пятым, но по итогам тура может опуститься ниже.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
27-й тур
«Челси» — «Тоттенхэм» — 2:1 (1:0)
Голы: Жиру, 15 (1:0). Алонсо, 48 (2:0). Рюдигер, 89 — в свои ворота (2:1).
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Жоржинью, Маунт, Жиру (Абрахам, 71).
«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд (Орье, 79), Дэйвис, Санчес, Танганга, Уинкс, Ло Сельсо, Ндомбеле (Ламела, 63), Лукас Моура, Бергвайн (Алли, 78).
Предупреждения: Уинкс, 23. Кристенсен, 65. Ло Сельсо, 81.
Судья: Оливер (Англия).
22 февраля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/