«Челси» обыграл «Тоттенхэм»

«Челси» в матче 27-го тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Голы у «синих» забили Оливье Жиру и Маркос Алонсо. Мяч в ворота «Челси» был записан как автогол Антонио Рюдигера.

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» идет пятым, но по итогам тура может опуститься ниже.

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27-й тур

«Челси» — «Тоттенхэм» — 2:1 (1:0)

Голы: Жиру, 15 (1:0). Алонсо, 48 (2:0). Рюдигер, 89 — в свои ворота (2:1).

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Баркли (Виллиан, 77), Ковачич, Жоржинью, Маунт, Жиру (Абрахам, 71).

«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд (Орье, 79), Дэйвис, Санчес, Танганга, Уинкс, Ло Сельсо, Ндомбеле (Ламела, 63), Лукас Моура, Бергвайн (Алли, 78).

Предупреждения: Уинкс, 23. Кристенсен, 65. Ло Сельсо, 81.

Судья: Оливер (Англия).

22 февраля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».