«Это смесь Роналду и Месси». Венгер высказался об игре Салаха

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высоко оценил игру нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. 72-летний французский специалист объяснил почему, будь он на месте боссов мерсисайдского клуба, заключил бы с египтянином новое соглашение.

«400 тыс. фунтов в неделю? Послушайте, каждая ситуация уникальна и индивидуальна. Он представляет собой смесь Роналду и Месси. Он может бегать с мячом и отдать последний пас. С августа и до Кубка Африканских наций он, определенно, был лучшим игроком в мире. Салах и Мане, вы бы не хотели их потерять, потому что они стали звездами «Ливерпуля». Теперь это часть их истории», — рассказал Венгер beIN Sports.

В текущем сезоне Салах провел 35 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.

Контракт 29-летнего нападающего с «Ливерпулем» истекает в июне 2023 года.