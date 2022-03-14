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Сегодня, 17:25

Лэмпард: «У фанатов «Эвертона» есть полное право освистывать команду»

Фрэнк Лэмпард считает, что фанаты «Эвертона» имеют право освистывать команду
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард считает, что у болельщиков есть право освистывать команду, сообщает Sky Sports. В воскресенье в 29-м туре чемпионата Англии мерсисайдский клуб дома проиграл Вулверхэмптону (0:1). Это поражение стало для клуба четвертым в АПЛ подряд.

«Я играл 20 лет и видел разные реакцию фанатов. У нас осталось 12 матчей [до конца сезона]. Поэтому мы не может зацикливаться на конкретной игре», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

«Эвертон» с 22 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Ровно столько же имеет находящийся в зоне вылета «Уотфорд», но у команды Лэмпарда есть 3 матча в запасе.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
13 мар, 17:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:1
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Коади, 49 (0:1)
Эвертон
Пикфорд Кенни Холгейт Миколенко (Алли, 59) Годфри Коулман Дукуре ван де Бек Ришарлисон Грэй (Таунсенд, 74) Гордон
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Марсал Коади Хонни Кастро Килман Саисс Рубен Невеш Жоау Моутинью Дендонкер (Тринкан, 83) Хименес (Силва, 88) Хван Хи Чхан (Поденсе, 16)
Предупреждения
Холгейт 69’, Кенни 75’, Годфри 84’  -  Коади 64’
Удаления
Кенни 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Оливер (Англия)

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Уотфорд
ФК Эвертон
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.03 15:30
Брайтон – Ливерпуль
 0 : 2
12.03 18:00
Брентфорд – Бернли
 2 : 0
12.03 20:30
МЮ – Тоттенхэм
 3 : 2
13.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 2 : 1
13.03 17:00
Лидс – Норвич
 2 : 1
13.03 17:00
Саутгемптон – Уотфорд
 1 : 2
13.03 17:00
Челси – Ньюкасл
 1 : 0
13.03 17:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 0 : 1
13.03 19:30
Арсенал – Лестер
 2 : 0
14.03 23:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

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Арсенал

 15 1 5
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