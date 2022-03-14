Лэмпард: «У фанатов «Эвертона» есть полное право освистывать команду»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард считает, что у болельщиков есть право освистывать команду, сообщает Sky Sports. В воскресенье в 29-м туре чемпионата Англии мерсисайдский клуб дома проиграл Вулверхэмптону (0:1). Это поражение стало для клуба четвертым в АПЛ подряд.

«Я играл 20 лет и видел разные реакцию фанатов. У нас осталось 12 матчей [до конца сезона]. Поэтому мы не может зацикливаться на конкретной игре», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

«Эвертон» с 22 очками занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Ровно столько же имеет находящийся в зоне вылета «Уотфорд», но у команды Лэмпарда есть 3 матча в запасе.