Клубы АПЛ и бундеслиги сделали предложения «Лацио» по голкиперу Стракоше

Вратарь «Лацио» Томас Стракоша может летом покинуть клуб.

Как сообщает Calciomercato, несколько клубов Английской Премьер-лиги и бундеслиги сделали «Лацио» предложение по приобретению футболиста.

Контракт 26-летнего голкипера с итальянским клубом действует до 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Стракоша провел за «Лацио» 21 матч во всех турнирах, из которых девять отстоял на ноль.