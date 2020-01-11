Брендан Роджерс: «Сегодня «Лестер» показал не свой уровень»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс выразил сожаление по поводу поражения от «Саутгемптона» (1:2) в матче чемпионата Англии. «Лисы» остаются на втором месте в премьер-лиге, но имеют на игру больше «Манчестер Сити», который опережают на очко.

— Сегодня мы показали не свой уровень, — цитирует ВВС Роджерса. — Обычно мы очень хороши в обороне. Но на этот раз допустили слишком много ошибок. Мы принимали неверные решения. Неутешительный день для нас. Но рассчитывали хотя бы на очко, которое, наверное, не заслужили. Нам не удалось найти правильные подходы.