«Тоттенхэм» работает над продлением контрактов с Соном и Кейном до 2025 года
07:04
Руководство «Тоттенхэма» намерено продлить контракты с форвардами Сон Хын Мином и Харри Кейном, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, лондонцы уже ведут с игроками переговоры о продлении соглашения до 2025 года.
В текущем сезоне Сон провел 37 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 9 результативных передач. На счету Кейна 22 гола и 13 передач в 34 матчах.
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