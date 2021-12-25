«Арсенал» хочет продлить контракт с Сакой до 2027 года
«Арсенал» планирует продлить контракт с полузащитником Букайо Сакой, сообщает журналист Экрем Конур.
По информации источника, «канониры» хотят подписать соглашение с 20-летним англичанином до конца июня 2027 года.
?Arsenal plan to extend the contract of Bukayo Saka until 2027.? #AFC #Gooners— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 24, 2021
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Сака — воспитанник «Арсенала». В сезоне-2021/22 футболист провел 20 матчей за команду, на его счету 4 гола и 4 результативных передачи. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2024 года.
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