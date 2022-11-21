Кейн поделился мнением о рекорде Руни по голам за сборную Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что думает о том, что может побить рекорд бывшего форварда «МЮ» Уэйна Руни по голам за национальную команду. Он отстает от него на два забитых мяча.

«Знаю, что близок к рекорду. Но я хочу сосредоточиться на игре, а не на голах. Буду делать все возможное, чтобы помочь партнерам на команде. Я играл с Руни, он был прекрасным нападающим. Для меня будет честью побить его рекорд», — цитирует Кейна Evaning Standard.

За всю карьеру Руни забил за сборную Англии 53 гола. В активе Кейна 51 мяч. Сегодня англичане сыграют против Ирана в матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Начало — в 16.00 мск.