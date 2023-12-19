Агуэро назвал команды, которые не стоит сбрасывать со счетов в гонке за чемпионство Англии

Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что думает о чемпионской гонке в нынешнем сезоне АПЛ. Он назвал команды, которые не стоит сбрасывать со счетов.

«Никогда не стоит недооценивать «Манчестер Юнайтед», ведь это один из главных соперников «Манчестер Сити». За трофей также могут побороться «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», — цитирует Агуэро Goal.

На данный момент лидером чемпионата Англии является «Арсенал», в активе которого 39 очков. Вторым идет «Ливерпуль» (38), третья — «Астон Вилла» (38).