Агуэро назвал команды, которые не стоит сбрасывать со счетов в гонке за чемпионство Англии
Экс-форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, что думает о чемпионской гонке в нынешнем сезоне АПЛ. Он назвал команды, которые не стоит сбрасывать со счетов.
«Никогда не стоит недооценивать «Манчестер Юнайтед», ведь это один из главных соперников «Манчестер Сити». За трофей также могут побороться «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», — цитирует Агуэро Goal.
На данный момент лидером чемпионата Англии является «Арсенал», в активе которого 39 очков. Вторым идет «Ливерпуль» (38), третья — «Астон Вилла» (38).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|17
|12
|3
|2
|35-15
|39
|
2
|Ливерпуль
|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
3
|Астон Вилла
|17
|12
|2
|3
|37-21
|38
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Ньюкасл
|17
|9
|2
|6
|36-21
|29
|
7
|МЮ
|17
|9
|1
|7
|18-21
|28
|
8
|Вест Хэм
|17
|8
|3
|6
|29-30
|27
|
9
|Брайтон
|17
|7
|5
|5
|33-30
|26
|
10
|Челси
|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|17
|4
|5
|8
|17-25
|17
|
16
|Эвертон
|17
|8
|2
|7
|22-20
|16
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|17
|2
|2
|13
|16-36
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|17
|2
|2
|13
|12-43
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|- : -
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|- : -
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|- : -
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|- : -
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
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