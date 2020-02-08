Агент Жоржинью: «Мы бы не отказали «Ювентусу»
14:16
Агент полузащитника «Челси» Жоржинью Жоао Сантос рассказал об интересе со стороны «Ювентуса».
— На трансферном рынке может случиться все что угодно, — цитирует Сантоса TuttoJuve.com. - Я сказал «почему бы и нет?» «Ювентусу». Жоржинью имеет трехлетний контракт с «Челси», поэтому приоритет для него — остаться в Лондоне. Но мы также можем оценить трансфер в июле.
«Ювентус» — самый главный клуб в Италии. Мы бы не сказали отказали «бьянконери», тем более что Маурицио Сарри был тренером Жоржинью в «Наполи» и «Челси».
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