Агент Жоржинью: «Мы бы не отказали «Ювентусу»

Агент полузащитника «Челси» Жоржинью Жоао Сантос рассказал об интересе со стороны «Ювентуса».

— На трансферном рынке может случиться все что угодно, — цитирует Сантоса TuttoJuve.com. - Я сказал «почему бы и нет?» « Ювентусу». Жоржинью имеет трехлетний контракт с «Челси», поэтому приоритет для него — остаться в Лондоне. Но мы также можем оценить трансфер в июле.