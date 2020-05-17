Абрамович и Усманов попали в список богатейших жителей Британии

Российские бизнесмены Алишер Усманов и Роман Абрамович вошли в число самых богатых жителей Великобритании, согласно рейтингу британской газеты Sunday Times.

Состояние Усманова оценивается в 11,68 миллиарда фунтов стерлингов. Долгое время бизнесмен обладал акциями лондонского «Арсенала». Все это время бизнесмен вел переговоры с другим членом совета директоров клуба Стэном Кронке, в 2018-м не выдержал и продал ему всю 15-процентную долю. Но из английского футбола он все же не ушел.

Вместе с Усмановым частью «Арсенала» владел его партнер, иранец с британским паспортом Фархад Мошири. Но 26 февраля 2016 года Мошири продал предпринимателю 15 процентов ценных бумаг «канониров», а 27 февраля приобрел половину 49,9% акций «Эвертона». Позже холдинг USM, принадлежащий Усманову, за 30 миллионов фунтов приобрел права на название нового стадиона мерсисайдского клуба.

Владелец «Челси» Роман Абрамович обладает активами в 10,16 миллиардов фунтов. В этом году Абрамович опустился с 9 на 12 строку рейтинга.