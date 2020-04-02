25 лет назад Бекхэм дебютировал в АПЛ за «МЮ»

Сегодня исполнилось 25 лет дебюту полузащитника Дэвида Бекхэма в английской премьер-лиге. Воспитанник «Манчестер Юнайтед» вышел в стартовом составе в матче 36-го тура против «Лидса» (0:0).

Всего за «МЮ» Бекхэм провел 264 матча в чемпионате Англии и выиграл шесть чемпионских титулов. Всего в составе «МЮ» на его счету 394 матча и 85 голов во всех турнирах с 1995 по 2003 год. Помимо шести чемпионатов, Бекхэм выиграл с «МЮ» два Кубка, два Суперкубка Англии, лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок.