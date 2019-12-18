0:5! «Ливерпуль» вылетел из Кубка английской лиги

«Ливерпуль» потерпел крупное поражение в 1/4 финала Кубка английской лиги. «Красные» со счетом 0:5 проиграли «Астон Вилле».

Стоит отметить, что Юрген Клопп с основой на клубном чемпионате мира, а кубковый матч играл резервный состав под руководством тренера молодежной команды «Ливерпуля» Нила Кричли.

Кубок английской лиги

1/4 финала

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 5:0 (4:0)

Голы: Хурихэйн, 14 (1:0). Бойс, 17 — в свои ворота (2:0). Коджья, 37 (3:0). Коджья, 45 (4:0). Уэсли, 90+2 (5:0).

«Астон Вилла»: Нюланн, Честер (Хос, 77), Эль-Мохамади, Тэйлор, Конса, Лансбери, Хурихэйн, Дуглас Луис, Хота, Трезеге, Коджья (Уэсли, 73).

«Ливерпуль»: Келлехер, ван дер Берг, Хувер (Норрис, 82), Бойс, Галлахер, Чиривелья, Кейн, Лонгстафф (Берн, 65), Хилл, Кристи-Дэйвис (Кларксон, 77), Эллиотт.

Предупреждение: Кристи-Дэйвис, 41.

Судья: Мэйсон.

17 декабря. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».