Клубный чемпионат мира-2025: положение после 2-го тура

В ночь на 23 июня завершился 2-й тур группового турнира клубного чемпионата мира в США.

Выход в плей-офф уже обеспечили себе «Бавария», «Фламенго» (Бразилия), «Ювентус» и «Манчестер Сити». Все клубы набрали по 6 очков в своих группах.

3-й тур группового турнира начнется 23 июня. Его откроет матч «Атлетико» — «Ботафого», начало — в 22.00 мск.

