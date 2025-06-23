Футбол
23 июня, 09:41

Клубный чемпионат мира-2025: положение после 2-го тура

Руслан Минаев
Игроки «Реала» Федерико Вальверде, Браим Диас и Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

В ночь на 23 июня завершился 2-й тур группового турнира клубного чемпионата мира в США.

Выход в плей-офф уже обеспечили себе «Бавария», «Фламенго» (Бразилия), «Ювентус» и «Манчестер Сити». Все клубы набрали по 6 очков в своих группах.

&laquo;Ювентус&raquo; разгромил &laquo;Видад&raquo; (4:1) и&nbsp;вышел в&nbsp;плей-офф КЧМ.«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли из группы, «Реалу» достаточно ничьей для попадания в плей-офф. Расклады клубного чемпионата мира

3-й тур группового турнира начнется 23 июня. Его откроет матч «Атлетико» — «Ботафого», начало — в 22.00 мск.

Положение в группах после 1-го тура клубного чемпионата мира

Источник: Таблица клубного чемпионата мира
Футбол
