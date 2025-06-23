Клубный чемпионат мира-2025: положение после 2-го тура
В ночь на 23 июня завершился 2-й тур группового турнира клубного чемпионата мира в США.
Выход в плей-офф уже обеспечили себе «Бавария», «Фламенго» (Бразилия), «Ювентус» и «Манчестер Сити». Все клубы набрали по 6 очков в своих группах.
«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли из группы, «Реалу» достаточно ничьей для попадания в плей-офф. Расклады клубного чемпионата мира
3-й тур группового турнира начнется 23 июня. Его откроет матч «Атлетико» — «Ботафого», начало — в 22.00 мск.
Положение в группах после 1-го тура клубного чемпионата мира
