«Ювентус» — «Видад»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

«Ювентус» разгромил марокканский «Видад» в матче 2-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 4:1.

Туринцы вышли вперед благодаря автоголу Абдельмуньяма Бутуиля на 6-й минуте. Спустя 10 минут преимущество итальянской команды удвоил Кенан Йылдыз. «Видад» отыграл один мяч на 25-й минуте, отличился Тембинкоси Лорч.

Третий мяч на 69-й минуте забил Йылдыз, который оформил дубль. Окончательный счет в концовке с пенальти установил Душан Влахович.