«Атлетико» и «Ботафого» встретятся в матче клубного чемпионата мира

«Атлетико» и «Ботафого» проведут матч в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в понедельник, 23 июня. Игра пройдет в Пасадене (США) на стадионе «Роуз Боул», начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Атлетико» — «Ботафого» можно в нашем матч-центре.

Клубный чемпионат мира. Группа B.

23 июня, 22:00. Rose Bowl Stadium (Пасадена)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе В. На групповом этапе «Атлетико» уступил «ПСЖ» (0:4) и победил «Сиэтл», а «Ботафого» выиграл со счетом 2:1 у «Сиэтла» и со счетом 1:0 — у «ПСЖ».

Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».