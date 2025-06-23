Футбол
23 июня, 09:15

«Ювентус» и «Манчестер Сити» вышли из группы, «Реалу» достаточно ничьей для попадания в плей-офф. Расклады клубного чемпионата мира

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
«Ювентус» разгромил «Видад» (4:1) и вышел в плей-офф КЧМ.
Фото Reuters

22 и 23 июня на клубном чемпионате мира провели свои матчи команды из групп G и H. «Зальцбург» и «Аль-Хиляль» не смогли забить друг другу (0:0), «Манчестер Сити» разгромил «Аль-Айн» (6:0), «Реал» обыграл «Пачуку» (3:1), а «Ювентус» уверенно разобрался с «Видадом» (4:1). Теперь в этих квартетах следующие расклады перед последним туром группового этапа.

В группе G «Ювентус» и «Манчестер Сити» обеспечили себе выход в плей-офф (по 6 очков). Пока туринцы возглавляют таблицу из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В последнем туре они в очном поединке определят, кто займет первое место в группе. «Видад» и «Аль-Айн» потеряли шансы на плей-офф.

Расписание матчей группы G в последнем туре:

26 июня (22.00 мск). «Ювентус» — «Манчестер Сити», «Видад» — «Аль-Айн»

В группе Н первые две строчки занимают «Реал» и «Зальцбург» (по 4 очка), которые сыграют между собой в 3-м туре. Мадридцам хватит ничьей, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф (опережают австрийцев по разнице мячей), но для гарантии первого места лучше победить, чтобы избежать возможного рывка «Аль-Хиляля». Саудовскому клубу для попадания в плей-офф нужна только победа, сохраняются шансы даже занять первую строчку. «Пачука» потеряла шансы на выход из группы.

Расписание матчей группы H в последнем туре:

27 июня (4.00 мск). «Зальцбург» — «Реал», «Аль-Хиляль» — «Пачука».

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Арда Гюлер (№15) забивает победный гол в&nbsp;матче клубного чемпионата мира с &laquo;Пачукой&raquo; (3:1).«Реал» не сломало удаление на 7-й минуте. Первую победу Хаби Алонсо принесли Гюлер и фантастический Куртуа

Согласно регламенту клубного чемпионата мира, в плей-офф выходят две команды с первых мест в каждой группе. В случае равенства очков при определении лучшей в первую очередь играют роль показатели в личных встречах, затем — разницы мячей, общего количества забитых мячей и рейтинга фэйр-плей.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/inter/club/world/2025/groups/
