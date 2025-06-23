Кабраль назвал Рюдигера трусом

Защитник «Пачуки» Густаво Кабраль прокомментировал инцидент с защитником «Реала» Антонио Рюдигером в матче группового турнира клубного чемпионата мира (1:3).

«В этом не было ничего расистского. Я назвал его трусом. За это не полагается никакого наказания, это просто слово — и точка. У этого не было других намерений. Произошла потасовка, я получил удар ногой, он говорит, что я ударил его рукой, мы поссорились. Но не более того. Судья показал антирасистский жест, но я все время повторял одно и то же: «Чертов трус», — сказал 39-летний аргентинец в микст-зоне после игры.

Рюдигер после конфликта с Кабралем пожаловался на расистские оскорбления. ФИФА проводит расследование инцидента.