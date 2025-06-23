Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления в матче с «Пачукой»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления в концовке матча группового турнира клубного чемпионата мира с «Пачукой» (3:1), сообщает BBC.

Рюдигер столкнулся с капитаном «Пачуки» Густаво Кабралем в компенсированное ко второму тайму время. Немец упал, заявив, что аргентинец сфолил на нем. Между футболистами произошел конфликт.

Затем защитник «Реала» поговорил с судьей Рамоном Абатти Абелем, и арбитр активировал антирасистский протокол, скрестив руки.

После финального свистка у Рюдигера и Кабраля вновь произошел конфликт.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил, что ФИФА проводит расследование по поводу ситуации с Рюдигером.