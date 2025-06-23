Футбол
23 июня, 07:51

Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления в матче с «Пачукой»

Павел Лопатко

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления в концовке матча группового турнира клубного чемпионата мира с «Пачукой» (3:1), сообщает BBC.

Рюдигер столкнулся с капитаном «Пачуки» Густаво Кабралем в компенсированное ко второму тайму время. Немец упал, заявив, что аргентинец сфолил на нем. Между футболистами произошел конфликт.

Затем защитник «Реала» поговорил с судьей Рамоном Абатти Абелем, и арбитр активировал антирасистский протокол, скрестив руки.

После финального свистка у Рюдигера и Кабраля вновь произошел конфликт.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил, что ФИФА проводит расследование по поводу ситуации с Рюдигером.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Арда Гюлер (№15) забивает победный гол в&nbsp;матче клубного чемпионата мира с &laquo;Пачукой&raquo; (3:1).«Реал» не сломало удаление на 7-й минуте. Первую победу Хаби Алонсо принесли Гюлер и фантастический Куртуа

  • arno11

    Этот мерзкий тип, сам "черный" расист, плюс грязный симулянт и провокатор. Провоцирует других на агрессию и от легкого толчка падает на газон так, как будто в него выстрелили. Я даже не понимаю, почему его давно не выбросили из футбола, по очень многим причинам.

    23.06.2025

  • Gordon

    Ещё один нытик из "Реала"? Если просто у негра мяч отобрать - это тоже расизм?

    23.06.2025

