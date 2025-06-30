Игнатьев объяснил, за счет чего «Интер» обыграет «Флуминенсе» в 1/8 финала КЧМ

Российский тренер Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Интером» и «Флуминенсе».

«Жду боевой игры, потому что итальянский футбол помимо интеллекта завязан на огромной трудоспособности. «Интер» и «Ювентус» — это те лакмусовые бумажки, на игре которых можно и нужно проверять свои возможности. «Интер» имеет преимущество в моральном плане», — сказал Игнатьев «СЭ».

«Интер» и «Флуминенсе» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в понедельник, 30 июня. Игра состоится на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, начало — в 22.00 по московскому времени.

Александр Антоняк