«Интер» и «Флуминенсе» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 30 июня

«Интер» и «Флуминенсе» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 в понедельник, 30 июня. Матч пройдет на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Флуминенсе» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.

30 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 проходит с 14 июня по 13 июля. Матчи 1/8 финала состоятся с 28 июня по 2 июля, 1/4 финала — 4 и 5 июля, 1/2 финала — 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.

Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.