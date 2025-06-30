Футбол
Клубный ЧМ
Клубный ЧМ

30 июня, 20:30

«Интер» — «Флуминенсе»: онлайн-трансляция матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

«Интер» и «Флуминенсе» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 30 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Генрих Мхитарян, ФК «Интер».
Фото AFP

«Интер» и «Флуминенсе» сыграют в 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 в понедельник, 30 июня. Матч пройдет на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Флуминенсе» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
30 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Интер
0:2
Флуминенсе

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 проходит с 14 июня по 13 июля. Матчи 1/8 финала состоятся с 28 июня по 2 июля, 1/4 финала — 4 и 5 июля, 1/2 финала — 8 и 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.

Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

