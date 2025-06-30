Булыкин считает, что «Интер» обыграет «Флуминенсе» с минимальным счетом

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Интером» и «Флуминенсе».

«Интересно! Европа пока на коне. Единственное, что беспокоит, — может не хватить сил европейцам, играют без отпуска. Это может сказаться на «Интере», могут быть сюрпризы. Но по всем раскладам «Интер» должен сегодня победить с минимальным счетом. Будет 1:0 или 2:1», — сказал Булыкин «СЭ».

«Интер» и «Флуминенсе» встретятся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира в понедельник, 30 июня. Игра состоится на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, начало — в 22.00 по московскому времени.