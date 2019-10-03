Вильмар Барриос: «Надеюсь, Малком совсем скоро вернется»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос после победы над «Бенфикой» (3:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов рассказал о впечатлениях от игры.

— Мы движемся к конечной цели шаг за шагом. Сегодня был прекрасный вечер, мы выполнили задачу, победили на родном стадионе. Идем дальше, — отметил Барриос.

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Команда давно не играла дома в Лиге чемпионов. Это особенный момент. И я поучаствовал в этом. Для меня это важно. Получил максимальное удовольствие.

— Когда вы в последний раз видели Малкома?

— Мы совсем недавно виделись. Сейчас он в процессе восстановления. Надеюсь, совсем скоро вернется и будет приносить пользу команде. (Дмитрий Зимин)

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр