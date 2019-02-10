Уле Гуннар Сульшер: "МЮ" сможет дать хороший бой "ПСЖ"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что его клуб сможет дать бой "ПСЖ" в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. 45-летний специалист также добавил, что считает рулевого парижан Томаса Тухеля отличным тактиком.

- "ПСЖ" - одна из сильнейших команд, которая могла нам достаться, - приводит слова Сульшера официальный сайт "МЮ". - Но мы ждем эти матчи. Атака "ПСЖ" является одной из самых сильных в Европе. В каждой линии этой команды есть футболисты топ-уровня.

Тухель - отличный тактик. Он может менять схемы, поэтому невозможно подготовиться к чему-то конкретному. Нам нужно играть в свой футбол. Если у нас получится это сделать, то мы сможем дать хороший бой "ПСЖ".

Первый матч между "МЮ" и "ПСЖ" пройдет 12 февраля в Англии, ответный - 6 марта в Париже.

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