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Сегодня, 16:18

УЕФА возместить стоимость билетов 19 618 болельщикам «Ливерпуля» после финала ЛЧ-2022

Руслан Минаев
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Болельщики «Ливерпуля».
Фото Global Look Press

УЕФА выплатит компенсацию 19 618 болельщикам «Ливерпуля» после инцидента перед финалом Лиги чемпионов в 2022 году.

Начало встречи между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа было отложено на 36 минут из-за проблем с безопасностью. Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английской команды, пытавшихся прорваться на стадион.

30 мая УЕФА объявил о том, что проведет расследование ситуации с билетами на финал Лиги чемпионов.

Позже независимая экспертная комиссия, чей отчет заказал УЕФА, выяснила, что именно союз несет главную ответственность за беспорядки.

Также напомним, что «Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера за слова, сказанные после финала Лиги чемпионов. Она возложила ответственность за беспорядки перед финальным матчем на британскую сторону.

Сегодня пресс-служба организации объявила о том, что выплатит пострадавшим компенсацию. Она полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21.00 (по местному времени) и тем, кто вовсе не попал на стадион. Для защиты персональных данных, средства болельщикам возместит «Ливерпуль», а УЕФА затем компенсирует затраты клуба. Право на компенсацию есть и у фанатов «Реала» и нейтральных болельщиков.

Daily Mail отмечает, что самые дешевые билеты на финал ЛЧ стоили 70 евро, самые дорогие 690 евро. Из этого следует, что выплаты УЕФА составят около 3,4 миллиона евро.

Источник: сайт УЕФА
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