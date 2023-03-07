Гладилин — о матче «Челси» — «Боруссия»: «Шансы будут примерно равны»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

«Команды по классу и по уровню примерно одинаковые. Какая у кого будет подготовка, сложно сказать. Но «Боруссия» сейчас находится в очень хорошей форме, они неплохо играют в чемпионате, борются за первое место. А у «Челси» пока проблемы. Естественно, они у себя дома будут играть очень активно и будут иметь моменты. Но шансы будут примерно равны в этом матче», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч между «Челси» и «Боруссией» пройдет 7 марта в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.