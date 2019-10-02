Тоби Алдервейрелд: «Тоттенхэму» требуется время, чтобы все переосмыслить"

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд после поражения от «Баварии» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:7) признался, что команда очень разочарована. По его словам, игроки сделают все возможное, чтобы прибавить.

— Все очень разочарованы, — цитирует пресс-служба УЕФА Алдервейрелда. — Нам требуется время, чтобы все переосмыслить. Конечно, сейчас есть чувство раздражения. В первом тайме мы довольно неплохо играли, но каждый их удар заканчивался голом. Мы должны оставаться вместе и готовиться к следующей игре.

Болельщики знают, что мы делаем все возможное и трудимся не покладая рук. Понимаю, что сейчас болельщики разочарованы, как и мы, но мы сделаем все возможное, чтобы прибавить.

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