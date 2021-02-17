Сегодня состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Севилья» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Команды играли друг против друга все дважды: в 2010 году, в рамках группового турнира Лиги Европы. Тогда «Севилья» выиграла один матч, вторая встреча завершилась вничью 2:2.

Следить за матчем «Севилья» — «Боруссия» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Севилья» — «Боруссия»