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«Севилья» — «Боруссия», Лига чемпионов: во сколько начало игры, где смотреть

21:20
Футболисты дортмундской «Боруссии». Фото Reuters
Футболисты дортмундской «Боруссии». Фото Reuters
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Сегодня состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Севилья» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Команды играли друг против друга все дважды: в 2010 году, в рамках группового турнира Лиги Европы. Тогда «Севилья» выиграла один матч, вторая встреча завершилась вничью 2:2.

Следить за матчем «Севилья» — «Боруссия» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Севилья» — «Боруссия»

Севилья — Боруссия Д

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