Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса

17 февраля УЕФА уведомила клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне-2020/21, сообщает официальный Telegram-канал «Локомотива».

В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике.

Таким образом матч 3 марта между молодежными командами «Локомотива» и «Ференцвароша», запланированный ранее, не состоится. Не состоятся также игры «Зенит» — «Ренн» и «Аякс» — «Краснодар».