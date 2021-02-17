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Юношеская лига УЕФА отменена из-за коронавируса

18:58
Юношеская Лига УЕФА. Фото УЕФА.
Юношеская Лига УЕФА. Фото УЕФА.
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17 февраля УЕФА уведомила клубы-участники Юношеской лиги об отмене турнира в сезоне-2020/21, сообщает официальный Telegram-канал «Локомотива».

В письме исполнительного комитета УЕФА говорится о неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации в Европе, что, в свою очередь, создает участникам соревнований трудности в логистике.

Таким образом матч 3 марта между молодежными командами «Локомотива» и «Ференцвароша», запланированный ранее, не состоится. Не состоятся также игры «Зенит» — «Ренн» и «Аякс» — «Краснодар».

Дополнительная информация:

https://t.me/fclokomotiv/1933

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