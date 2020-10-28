Роналду назвал тесты на коронавирус дерьмом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в резкой форме раскритиковал ПЦР-тесты (тестирование на коронавирус). Форвард из-за положительных тестов на коронавирус пропустил ряд последних матчей клуба и сборной Португали и не сможет сыграть в сегодняшней встрече Лиги чемпионов с «Барселоной».

Форвард опубликовал в Instagram сообщение: «Чувствую себя хорошо и здоровым. Вперед, «Юве»!»

В комментах к сообщению он написал «ПЦР — дерьмо».