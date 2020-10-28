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Роналду назвал тесты на коронавирус дерьмом

17:38
Криштиану Роналду. Фото Instagram Сообщения Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в резкой форме раскритиковал ПЦР-тесты (тестирование на коронавирус). Форвард из-за положительных тестов на коронавирус пропустил ряд последних матчей клуба и сборной Португали и не сможет сыграть в сегодняшней встрече Лиги чемпионов с «Барселоной».

Форвард опубликовал в Instagram сообщение: «Чувствую себя хорошо и здоровым. Вперед, «Юве»!»

В комментах к сообщению он написал «ПЦР — дерьмо».

Сообщения Криштиану Роналду. Фото Instagram
Сообщения Криштиану Роналду. Фото Instagram

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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