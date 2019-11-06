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«Реал» — «Галатасарай»: Вальверде и Азар в стартовом составе, Бэйл вне заявки

22:00
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Стали известны составы команд на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Реалом» и «Галатасараем».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу, Вальверде, Каземиру, Кроос, Азар, Родриго, Бензема.

Запасые: Ареола, Милитау, Модрич, Васкес, Йович, Вальверде, Менди.

«Галатасарай»: Муслера, Мариану,Маркао, Луйиндама, Нагатомо, Н'Зонзи, Лемина, Сери, Бабел, Фегули, Андоне.

Запасные: Окан, Бюйюк, Инан, Беланда, Донк, Байрам, Мор.

Реал — Галатасарай

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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