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Луис Энрике: «ПСЖ» противостоит сильный «Вильярреал», у которого была сложная серия матчей»

Луис Энрике: «ПСЖ» противостоит сильный «Вильярреал», у которого была сложная серия матчей»

Павел Лопатко

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от гостевого матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом».

«Если вы думаете, что полученный ранее результат — это то, что принесет нам победу в завтрашнем матче, вы полностью ошибаетесь. Победить будет невозможно, если у вас нет амбиций, решимости и способности бегать на протяжении всего матча.

Нам противостоит сильный «Вильярреал», у которого была сложная серия матчей. Это очень хорошая команда, ведомая очень хорошим тренером.

Нам нужно будет показать с самых первых минут, что мы готовы и у нас есть амбиции победить. Прошлые результаты не имеют никакого значения в этой игре.

В прошлом году мы стартовали так же, как и в этом сезоне, и не финишировали в топ-8. Это Лига чемпионов. Завтра крайне важно быть готовыми к любому сценарию. Мы хотим улучшить прошлогодний результат в лиге.

Есть важные моменты, которые нужно учитывать — мы хотим показывать хорошую игру каждый раз, независимо от матча или игроков. Завтра увидим — другой стадион, воплощающий суть футбола, и отличная команда. Будет сложно преодолеть их давление. Это будет испытание, и мне это нравится. Мы должны быть внимательны ко всему», — сказал испанский тренер ан пресс-конференции.

Матч «Вильярреал» — «ПСЖ» пройдет 3 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур.
03 ноября, 23:00. Эстадио де ла Керамика (Вильярреал)
Вильярреал
ПСЖ

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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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