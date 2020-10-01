Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим вратарем Лиги чемпионов-2019/20.

34-летний немец провел 11 матчей в прошлом розыгрыше турнира, пропустил 8 мячей и провел 6 матчей «на ноль». Вместе с «Баварией» Нойер стал победителем Лиги чемпионов.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».