Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Нойер признан лучшим вратарем Лиги чемпионов-2019/20

18:21
Мануэль Нойер. Фото Reuters
Мануэль Нойер. Фото Reuters
Теги:

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим вратарем Лиги чемпионов-2019/20.

34-летний немец провел 11 матчей в прошлом розыгрыше турнира, пропустил 8 мячей и провел 6 матчей «на ноль». Вместе с «Баварией» Нойер стал победителем Лиги чемпионов.

В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир