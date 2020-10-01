Нойер признан лучшим вратарем Лиги чемпионов-2019/20
18:21
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим вратарем Лиги чемпионов-2019/20.
34-летний немец провел 11 матчей в прошлом розыгрыше турнира, пропустил 8 мячей и провел 6 матчей «на ноль». Вместе с «Баварией» Нойер стал победителем Лиги чемпионов.
? #UCL Goalkeeper of the Season ?— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020
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В голосовании во всех номинациях помимо тренеров команд участвовали журналисты, включая представителя «СЭ».