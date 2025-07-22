«Ноа» — «Ференцварош»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов
«Ноа» и «Ференцварош» сыграют в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов 22 июля
«Ноа» и «Ференцварош» сыграют в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник, 22 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мика» в Ереване (Армения). Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Ноа» — «Ференцварош» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Ответный матч соперников состоится в среду, 30 июля, в Будапеште (Венгрия).
«Ноа» в прошлом сезоне стал победителем в чемпионата Армении, набрав 75 очков в 30 турах. «Ференцварош» — чемпион Венгрии, на их счету 69 очков после 33 матчей.
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4 авг 14:21
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