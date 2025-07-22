«Ноа» — «Ференцварош»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов

«Ноа» и «Ференцварош» сыграют в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов 22 июля

«Ноа» и «Ференцварош» сыграют в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник, 22 июля. Встреча пройдет на стадионе «Мика» в Ереване (Армения). Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд.

22 июля 2025, 19:00. Mika Stadium (Ереван)

Ключевые события и результат игры «Ноа» — «Ференцварош» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится в среду, 30 июля, в Будапеште (Венгрия).

«Ноа» в прошлом сезоне стал победителем в чемпионата Армении, набрав 75 очков в 30 турах. «Ференцварош» — чемпион Венгрии, на их счету 69 очков после 33 матчей.