«Линкольн» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча отборочного раунда Лиги чемпионов
«Линкольн» и «Црвена Звезда» сыграют в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов 22 июля
«Линкольн» и «Црвена Звезда» сыграют в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник, 22 июля. Встреча, которая начнется в 19.00 по московскому времени, пройдет на стадионе «Виктория» в Гибралтаре.
Ключевые события и результат игры «Линкольн» — «Црвена Звезда» можно отслеживать в нашем матч-центре.
Ответный матч соперников состоится во вторник, 29 июля, в Белграде (Сербия).
«Линкольн» в прошлом сезоне стал победителем в финальной части чемпионата Гибралтара, набрав 66 очков в 25 турах. «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, на их счету 100 очков после 37 матчей.
