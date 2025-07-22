«Линкольн» и «Црвена Звезда» сыграют в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов 22 июля

«Линкольн» и «Црвена Звезда» сыграют в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов во вторник, 22 июля. Встреча, которая начнется в 19.00 по московскому времени, пройдет на стадионе «Виктория» в Гибралтаре.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд.

22 июля, 19:00. Victoria Stadium (Гибралтар)

Ключевые события и результат игры «Линкольн» — «Црвена Звезда» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Ответный матч соперников состоится во вторник, 29 июля, в Белграде (Сербия).

«Линкольн» в прошлом сезоне стал победителем в финальной части чемпионата Гибралтара, набрав 66 очков в 25 турах. «Црвена Звезда» — чемпион Сербии, на их счету 100 очков после 37 матчей.