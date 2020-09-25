Маркус Берг: «Краснодар» стал сильнее. Надеюсь, выиграем и второй матч у ПАОК"

Форвард «Краснодара» Маркус Берг высказался по поводу прогресса клуба в последний год. В первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов кубанцы обыграли ПАОК (2:1), ответная игра состоится 30 сентября.

— Пожалуй, нам помогло, что мы много играли на старте сезона, — считает Берг. — Благодаря этому мы набрали отличную форму. Когда много матчей, то постоянно находишься в разъездах, нужно быть сильным и психологически, и физически. Уверен, что у всех нас есть эта сила. Я вижу, что «Краснодар» стал сильнее в этом году, и мы готовы ко всему. Надеюсь, выиграем и второй матч. Как я и сказал, главное — в Салониках помнить, что счет 0:0. Надо поехать и выиграть, больше ни о чем не думать, кроме победы, никаких сомнений. Нам нужно поверить, что мы сможем это сделать, а что будет — никто не знает. Будет тяжелый матч, но мы готовы встретиться с трудностями. (Евгений Белоусов)

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