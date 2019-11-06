«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит»
«Лион» переиграл «Бенфику» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (3:1). Победный гол забил Мемфис Депай.
Французская команда поднялась на 2-е место в группе G, опередив «Зенит».
Лига чемпионов
Группа G
4-й тур
«Лион» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1 (2:0)
Голы: Андерсен, 4 (1:0). Депай, 33 (2:0). Сеферович, 76 (2:1). Траоре, 89 (3:1).
«Лион»: Антони Лопеш, Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Тузар, Рейне-Аделаида (Траоре, 73), Тиагу Мендес, Ауар (Марселу, 90), Депай (Корне, 46), Дембеле.
«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра (Жардел, 16), Тавареш, Габриэл, Фернандеш (Сеферович, 46), Флорентину, Чикинью, Серви (Пиззи, 73), Винисиус.
Предупреждения: Габриэл, 43. Флорентину, 50.
Судья: Кайперс (Голландия).
5 ноября. Лион. Стадион «Люмьер».
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