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«Лион» обыграл «Бенфику» и обошел «Зенит»

00:54
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«Лион» переиграл «Бенфику» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (3:1). Победный гол забил Мемфис Депай.

Французская команда поднялась на 2-е место в группе G, опередив «Зенит».

Лига чемпионов

Группа G

4-й тур

«Лион» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1 (2:0)

Голы: Андерсен, 4 (1:0). Депай, 33 (2:0). Сеферович, 76 (2:1). Траоре, 89 (3:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Тузар, Рейне-Аделаида (Траоре, 73), Тиагу Мендес, Ауар (Марселу, 90), Депай (Корне, 46), Дембеле.

«Бенфика»: Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра (Жардел, 16), Тавареш, Габриэл, Фернандеш (Сеферович, 46), Флорентину, Чикинью, Серви (Пиззи, 73), Винисиус.

Предупреждения: Габриэл, 43. Флорентину, 50.

Судья: Кайперс (Голландия).

5 ноября. Лион. Стадион «Люмьер».

Лион — Бенфика

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2019-2020/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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