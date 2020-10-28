Кристоффер Олссон: «Второй гол «Челси» добил «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон подвел итог матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси», который завершился поражением краснодарцев со счетом 0:4.

— Мы играли достойно, «Челси» не мог поначалу увеличить свое преимущество, — отметил Олссон. — Но второй гол нас добил, и мы не смогли сопротивляться.

— По вашим ощущениям, «Челси» — это принципиально другой соперник, чем те, против которых вы играете в РПЛ или еврокубках?

— Вы можете увидеть топ-игроков в составе «Челси», но мы показали, что можем играть на их уровне. Разница видна в реализации моментов — они создавали очень много, и сложно за этим успевать. Но такие игры делают тебя лучше, заставляют совершенствоваться. (Екатерина Потапова)