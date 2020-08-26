«Карабах», тель-авивский «Маккаби» и «Мольде» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

«Карабах» обыграл «Шериф» в матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 2:1. В этом сезоне раунды состоят из одноматчевых противостояний. Также в следующий раунд пробились «Маккаби» из Тель-Авива и «Мольде».

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

«Судува» (Литва) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 0:3 (0:1)

Голы: Рикан, 30 (0:1). Блэкмен, 73 (0:2). Давидзада, 90+2 (0:3).

«Целе» (Словения) — «Мольде» (Норвегия) — 1:2 (1:0)

Голы: Лотрич, 38 (1:0). Хуссейн, 57 (1:1). Джеймс, 74 (1:2).

«Карабах» (Азербайджан) — «Шериф» (Молдавия) — 2:1 (1:0)

Голы: Матич, 22 — с пенальти (1:0). Эмрели, 64 (2:0). Кастаньеда, 78 (2:1).

Удаление: Абан (Шериф), 37.