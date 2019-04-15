13:09 | Футбол — Лига чемпионов

Источник: Фергюсон отправился с "МЮ" на игру с "Барселоной"

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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и 13-кратный чемпион Англии сэр Алекс Фергюсон вылетел вместе с "красными дьяволами" на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает Manchester Evening News. Встреча пройдет в Испании 16 апреля, начало – в 22.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.

Ранее сообщалось, что Фергюсон консультирует нынешнего главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера.

Санчес и Матич в заявке "МЮ" на ответный матч с "Барселоной"

Барселона - Манчестер Юнайтед

 

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