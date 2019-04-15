Санчес и Матич в заявке "МЮ" на ответный матч с "Барселоной"

"Манчестер Юнайтед" определился с заявкой на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Барселоны", информирует официальный сайт "красных дьяволов". Встреча пройдет 16 апреля, начало – в 22.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонцев.
Заявка выглядит следующим образом:
вратари – Де Хеа, Ромеро, Грант;
защитники – Далот, Дармиан, Джонс, Линделеф, Рохо, Смоллинг, Шоу, Янг;
полузащитники – Мактоминэй, Мата, Матич, Перейра, Погба, Фред;
нападающие – Лингард, Лукаку, Марсьяль, Санчес, Рэшфорд.
Ole has named a 22-man travelling squad to face Barcelona... #MUFC #UCL– Manchester United (@ManUtd) 15 апреля 2019 г.
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