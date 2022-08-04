Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после ничьей с «Карабахом» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов отметил, что его команда выложилась на полную.

«Аншлаг на стадионе оказали на нас сильное давление, да и погода была важным фактором, но это не значит, что мы хотели лишь защищаться. У нас были хорошие моменты во втором тайме. Показанная игра и итоговый результат — это разное. Есть вещи, которыми я не хочу делиться публично. Мы все обсудим с игроками.

Итоговый счет 1:1, поэтому ответный матч начинается с 0:0. Мы уже сыграли 4-5 матчей, обычно это были сложные игры, также мы провели две очень тяжелых выездных встречи, где добились хороших результатов. В связи с этим могу только поздравить команду, игроки выложились на полную», — приводит пресс-служба клуба слова Черчесова.

Ответный матч против «Карабаха» состоится на «Гроупама Арене» во вторник, 9 августа.