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Черчесов — о ничьей с «Карабахом»: «Есть вещи, которыми я не хочу делиться публично»

Черчесов прокомментировал ничью «Ференцвароша» с «Карабахом»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов после ничьей с «Карабахом» (1:1) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов отметил, что его команда выложилась на полную.

«Аншлаг на стадионе оказали на нас сильное давление, да и погода была важным фактором, но это не значит, что мы хотели лишь защищаться. У нас были хорошие моменты во втором тайме. Показанная игра и итоговый результат — это разное. Есть вещи, которыми я не хочу делиться публично. Мы все обсудим с игроками.

Итоговый счет 1:1, поэтому ответный матч начинается с 0:0. Мы уже сыграли 4-5 матчей, обычно это были сложные игры, также мы провели две очень тяжелых выездных встречи, где добились хороших результатов. В связи с этим могу только поздравить команду, игроки выложились на полную», — приводит пресс-служба клуба слова Черчесова.

Ответный матч против «Карабаха» состоится на «Гроупама Арене» во вторник, 9 августа.

 
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Станислав Черчесов
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
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