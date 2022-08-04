Черчесов о матче Лиги чемпионов в Баку: «Возникало ощущение, что находишься в сауне»

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» подвел краткий итог выезда в Баку, где его команда в среду сделала ничью (1:1) с «Карабахом» в первой игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Добирались в Баку и обратно в Будапешт с посадкой в Румынии, так что дорога получилась долгой, — сказал Черчесов. — Ожидали, что матч станет сложным из-за силы соперника, который особенно удачно выступает на своем поле. Так и получилось. Мы выставили тот же стартовый состав, что и против «Слована», но несколько изменили тактическую расстановку. В дебюте встречи это принесло «Ференцварошу» немалую пользу, свой гол заслужили. А пропустили, считаю, необязательный мяч. В пятницу будем разбираться, где ошиблись — в четверг у команды выходной.

До и после игры накоротке пообщался со своим коллегой Гурбаном Гурбановым, раньше мы знакомы не были. А еще после финального свистка поговорил с хавбеком Филипом Озобичем, который сейчас в «Карабахе» и сборной Азербайджана, а когда-то более 10 лет назад именно я брал его еще совсем молодым в «Спартак». Во время матча температура зашкаливала за 30 градусов. С учетом высокой влажности возникало ощущение, что находишься в сауне. Рад, что наши ребята показали характер, особенно того, как из-за повреждений пришлось менять сразу двух центральных защитников. Даже не припомню, когда в моей тренерской карьере случалось подобное.

На стадионе царила прекрасная атмосфера: болеть за своих в Баку умеют. Я ведь много лет назад сам выходил на поле этой арены, так что помню, как здесь непросто футболистам гостей. «Карабах» — качественный коллектив со своим стилем. В Будапеште нас ждет еще одна сложная встреча, и, как всегда, рассчитываем на яростную поддержку своих трибун».

Ответный матч против «Карабаха» состоится на «Гроупама Арене» во вторник, 9 августа.