Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 13:38

Черчесов о матче Лиги чемпионов в Баку: «Возникало ощущение, что находишься в сауне»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде, официальный сайт Станислава Черчесова

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» подвел краткий итог выезда в Баку, где его команда в среду сделала ничью (1:1) с «Карабахом» в первой игре 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Добирались в Баку и обратно в Будапешт с посадкой в Румынии, так что дорога получилась долгой, — сказал Черчесов. — Ожидали, что матч станет сложным из-за силы соперника, который особенно удачно выступает на своем поле. Так и получилось. Мы выставили тот же стартовый состав, что и против «Слована», но несколько изменили тактическую расстановку. В дебюте встречи это принесло «Ференцварошу» немалую пользу, свой гол заслужили. А пропустили, считаю, необязательный мяч. В пятницу будем разбираться, где ошиблись — в четверг у команды выходной.

До и после игры накоротке пообщался со своим коллегой Гурбаном Гурбановым, раньше мы знакомы не были. А еще после финального свистка поговорил с хавбеком Филипом Озобичем, который сейчас в «Карабахе» и сборной Азербайджана, а когда-то более 10 лет назад именно я брал его еще совсем молодым в «Спартак». Во время матча температура зашкаливала за 30 градусов. С учетом высокой влажности возникало ощущение, что находишься в сауне. Рад, что наши ребята показали характер, особенно того, как из-за повреждений пришлось менять сразу двух центральных защитников. Даже не припомню, когда в моей тренерской карьере случалось подобное.

На стадионе царила прекрасная атмосфера: болеть за своих в Баку умеют. Я ведь много лет назад сам выходил на поле этой арены, так что помню, как здесь непросто футболистам гостей. «Карабах» — качественный коллектив со своим стилем. В Будапеште нас ждет еще одна сложная встреча, и, как всегда, рассчитываем на яростную поддержку своих трибун».

Ответный матч против «Карабаха» состоится на «Гроупама Арене» во вторник, 9 августа.

Станислав Черчесов
Лига чемпионов УЕФА
ФК Карабах
ФК Ференцварош
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Рухнет ли «Челси» без Абрамовича, возьмет ли Холанд «Золотую бутсу» и кто станет чемпионом? Что думают букмекеры про 7 главных интриг АПЛ
Материалы сюжета: Лига чемпионов: отбор для Черчесова, Головина и Хайкина
Черчесов о ничьей с «Карабахом»: «Есть вещи, которыми я не хочу делиться публично»
Шейдаев создал проблемы Черчесову в Лиге чемпионов, у Хайкина и «Црвены» — победы по 5:0
«Црвена Звезда» забила пять голов «Пюнику» в квалификации Лиги чемпионов
«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Карабахом» в квалификации Лиги чемпионов
«Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Жальгирис» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов
Оливер рассудит матч Суперкубка УЕФА «Реал» — «Айнтрахт». Арбитру будет помогать система определения офсайда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов о ничьей с «Карабахом»: «Есть вещи, которыми я не хочу делиться публично»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости