«Црвена Звезда» забила пять голов «Пюнику» в квалификации Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» дома разгромила «Пюник» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 5:0.

Голом и результативной передачей в составе хозяев отметился бывший полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва.

Концовку матча сербский клуб доигрывал вдесятером.

Ответная встреча клубов пройдет 9 августа. Начало — в 20.00 мск. Победитель этой пары сыграет за выход в групповой турнир ЛЧ с победителем пары «Маккаби» Хайфа — «Аполлон».