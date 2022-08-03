«Црвена Звезда» забила пять голов «Пюнику» в квалификации Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» дома разгромила «Пюник» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов — 5:0.
Голом и результативной передачей в составе хозяев отметился бывший полузащитник тульского «Арсенала» Кингс Кангва.
Концовку матча сербский клуб доигрывал вдесятером.
Ответная встреча клубов пройдет 9 августа. Начало — в 20.00 мск. Победитель этой пары сыграет за выход в групповой турнир ЛЧ с победителем пары «Маккаби» Хайфа — «Аполлон».
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