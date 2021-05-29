Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Чеферин выступил за «Финал четырех» в Лиге чемпионов

12:13
Теги:

Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что решение о реформировании Лиги чемпионом пока не принято. Однако, по его словам, ему нравится формат «Финала четырех».

Ранее газета New York Times сообщила, что УЕФА рассматривает идею о проведении решающей стадии турнира в одном городе. В прошлом году из-за пандемии матчи Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, проводились в Лиссабоне.

«Я за «Финал четырех» в Лиге чемпионов. Это эффективно с точки зрения получения дохода, если все делать правильно, — цитирует Чеферина L'Equipe. — Мы обсуждаем этот вариант, но пока ничего не решено. Нам понравился «Финал восьми» в прошлом году в Португалии.

Однако если говорить о «Финале восьми», то он длится более двух недель, а это слишком долго. Что касается проведения «Финала четырех» после 2024 года, то есть плюсы и минусы. С одной стороны, это грандиозное событие с неделей футбола и дополнительными мероприятиями. Однако клубы могут потерять домашние матчи".

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.90

Обе забьют - да

27%

2.06

ТБ 2.0

22%

1.68

Читайте также

Бобровский не зря едет на ЧМ. «Сытый» вратарь не полетел бы через океан просто так
Во сколько лет умирают разные знаки зодиака
В России изменят правила выдачи заграничных паспортов
Выпрыгнувшую в окно девочку пытались изнасиловать, пока она спала

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд