Чеферин выступил за «Финал четырех» в Лиге чемпионов

Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что решение о реформировании Лиги чемпионом пока не принято. Однако, по его словам, ему нравится формат «Финала четырех».

Ранее газета New York Times сообщила, что УЕФА рассматривает идею о проведении решающей стадии турнира в одном городе. В прошлом году из-за пандемии матчи Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, проводились в Лиссабоне.

«Я за «Финал четырех» в Лиге чемпионов. Это эффективно с точки зрения получения дохода, если все делать правильно, — цитирует Чеферина L'Equipe. — Мы обсуждаем этот вариант, но пока ничего не решено. Нам понравился «Финал восьми» в прошлом году в Португалии.

Однако если говорить о «Финале восьми», то он длится более двух недель, а это слишком долго. Что касается проведения «Финала четырех» после 2024 года, то есть плюсы и минусы. С одной стороны, это грандиозное событие с неделей футбола и дополнительными мероприятиями. Однако клубы могут потерять домашние матчи".