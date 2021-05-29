Чеферин выступил за «Финал четырех» в Лиге чемпионов
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что решение о реформировании Лиги чемпионом пока не принято. Однако, по его словам, ему нравится формат «Финала четырех».
Ранее газета New York Times сообщила, что УЕФА рассматривает идею о проведении решающей стадии турнира в одном городе. В прошлом году из-за пандемии матчи Лиги чемпионов, начиная с четвертьфиналов, проводились в Лиссабоне.
«Я за «Финал четырех» в Лиге чемпионов. Это эффективно с точки зрения получения дохода, если все делать правильно, — цитирует Чеферина L'Equipe. — Мы обсуждаем этот вариант, но пока ничего не решено. Нам понравился «Финал восьми» в прошлом году в Португалии.
Однако если говорить о «Финале восьми», то он длится более двух недель, а это слишком долго. Что касается проведения «Финала четырех» после 2024 года, то есть плюсы и минусы. С одной стороны, это грандиозное событие с неделей футбола и дополнительными мероприятиями. Однако клубы могут потерять домашние матчи".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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