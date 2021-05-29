Гвардьола не советует становиться тренерами

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед финалом Лиги чемпионов против «Челси» признался, что ему неприятно сообщать игрокам о непопадании в состав.

«Ужасно сообщать игрокам, что они не в составе. Не советую вам становиться тренером. У меня нет красивых слов для этого. Жизнь всегда даст тебе другой шанс. Работай еще усерднее ради следующего раза, и, может быть, ты будешь вознагражден. Я просто им очень сочувствую, они все заслуживают места на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.