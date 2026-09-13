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Сантос — Крузейро: счет и результат матча 13 сентября 2026

«Сантос» без Неймара победил «Крузейро»

Павел Лопатко

«Сантос» победил «Крузейро» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл нападающий хозяев Бенхамин Рольхейсер. На 32-й минуте защитник «Крузейро» Фабрисиу Бруну забил в свои ворота. На 90-й минуте полузащитник Матеус Перейра забил в ворота «Сантоса».

Нападающий «Сантоса» Неймар не играл из-за травмы.

«Крузейро» (42 очка после 27 игр) идет на 6-м месте в таблице чемпионата Бразилии. «Сантос» (35 очков после 26 встреч) располагается на 10-м месте.

Чемпионат Бразилии. 27-й тур.
13 сентября, 03:00. Вила Белмиро (Сантос)
Сантос
2:1
Крузейру

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Неймар Сантос
ФК Крузейро
ФК Сантос
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