«Сантос» без Неймара победил «Крузейро»

«Сантос» победил «Крузейро» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Бразилии — 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл нападающий хозяев Бенхамин Рольхейсер. На 32-й минуте защитник «Крузейро» Фабрисиу Бруну забил в свои ворота. На 90-й минуте полузащитник Матеус Перейра забил в ворота «Сантоса».

Нападающий «Сантоса» Неймар не играл из-за травмы.

«Крузейро» (42 очка после 27 игр) идет на 6-м месте в таблице чемпионата Бразилии. «Сантос» (35 очков после 26 встреч) располагается на 10-м месте.