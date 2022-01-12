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12 января, 23:15

Тунис будет добиваться переигровки матча Кубка Африки против Мали

Евгений Петров
Корреспондент
Тунис — Мали — 0:1.
Фото Twitter

Сборная Туниса будет настаивать на переигровке матча Кубка африканских наций против команды Мали (0:1), сообщает в своем Twitter журналист Гэри Эл-Смит.

Напомним, что эта игра завершилась скандалом. Главный арбитр матча Джанни Сиказве дважды давал финальный свисток преждевременно. Сначала он сделал это на 86-й минуте, но потом исправился и продолжил матч. Во второй раз он дал свисток за 13 секунд до того, как истекли 90 минут.

При этом во втором тайме было два пенальти, удаление, девять замен и просмотр момента ВАР. Уже после завершения игры было решено, что команды должны доиграть еще три минуты. Футболисты сборной Мали вернулись, но тунисцы отказались возвращаться на поле.

Ситуацию прокомментировал главный тренер сборной Туниса Мондер Кебайер.

«Игроки приняли душ, а через 35 минут их снова позвали на поле доигрывать матч, — сказал тренер. — Я давно работаю тренером, но такого никогда не видел».

В сборной Туниса уже подтвердили, что подали жалобу на результат и будут добиваться переигровки. При этом, как указывает Эл-Смит, по регламенту соревнований, Тунис должен быть исключен из числа участников турнира, если команда отказалась завершать матч. Вопрос в том, можно ли считать матч завершимся, так как финальный свисток уже прозвучал, но при этом команде уже постфактум предложили его доиграть.

Сборная Мали по футболу
Сборная Туниса по футболу
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