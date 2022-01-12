Гамбия обыграла Мавританию на Кубке африканских наций
В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Гамбии победила команду Мавритании (1:0).
Единственный мяч на десятой минуте забил Эйбли Джаллоу. Перед матчем произошел курьезный эпизод. Организаторы вместо гимна Мавритании включили другую мелодию и не смогли найти нужную музыку. В результате игроки спели гимн сами.
После первого тура Гамбия и Мали с тремя очками делят первое место в группе F. У Мавритании и Туниса пока ноль очков.
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