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Сегодня, 21:39

Гамбия обыграла Мавританию на Кубке африканских наций

Евгений Петров
Корреспондент

В матче первого тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Гамбии победила команду Мавритании (1:0).

Единственный мяч на десятой минуте забил Эйбли Джаллоу. Перед матчем произошел курьезный эпизод. Организаторы вместо гимна Мавритании включили другую мелодию и не смогли найти нужную музыку. В результате игроки спели гимн сами.

После первого тура Гамбия и Мали с тремя очками делят первое место в группе F. У Мавритании и Туниса пока ноль очков.

Кубок Африки. Группа F
12 янв, 19:00. Limbe (Лимбе)
Мавритания
0:1
Гамбия
Голы
Джаллоу, 10 (0:1)
Мавритания
Диоп Карамоко (Абу Демба, 46 ) Абейд Тиам (Камара, 66 ) Убейб (Ба, 80 ) Фофана Мусса Н`Диайе (Тиам, 65 ) Деллаи Махмуд (Абдерраман, 59 ) Ба Камара
Гамбия
Джоб Колли (Джаллоу, 74) Гомес Жанье Турай (Санне, 82) Маррех Адамс Джаллоу (Дарбо, 64) Сисей (Дарбо, 64) Барроу Колли
Предупреждения
Ба 28, Мусса Н`Диайе 30  -  Колли 56, Джаллоу 90, Дарбо 90
Судьи
Горбаль

Сборная Гамбии по футболу
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