Трагедия Косторной: была лидером сборной год назад, а теперь остается без медалей ЧР

Турнир в Челябинске несет первые потери среди женщин.

Чемпионат России за два дня до начала остается без лидеров сборной. Сегодня стало известно о снятии действующей чемпионки Европы Алены Косторной. Она в начале декабря перенесла коронавирус, об этом было объявлено одновременно с болезнью у Дмитрия Алиева и Елизаветы Туктамышевой. Чемпион Европы Алиев снялся вчера. Чемпионка Европы Косторная — сегодня. Туктамышева пока собирается в Челябинска, но ее форма от нахождения карантине явно не стала лучше. В любом случае, что вал снятий наверняка не закончен.

Президент федерации Александр Горшков рассказал ТАСС, что Косторная еще не успела восстановиться после перенесенного заболевания и набрать необходимую форму. Национальные турниры остаются для Косторной буквально проклятыми. При обилии международного золота Косторная ни разу и не смогла выиграть чемпионат или юниорское первенство России, ограничившись лишь одним финалом Кубка. В прошлом году от Анны Щербаковой в Красноярске ее отделило 2,04 балла.

Алена и так не была в форме

На фоне коронавируса Косторной в «Ангелах Плющенко» хватало забот: параллельно шел переезд на новый каток, да и проблемы со здоровьем были не у одной Алены. Параллельно в интернете все активнее ходят слухи бурной личной жизни фигуристки. Впрочем, если это помогает рабочему процессу — почему бы и нет. Но начало сезона у Косторной не так чтобы заладилось. Она потеряла тройной аксель и так и не смогла его восстановить на соревнованиях, объяснив, что работает со штабом Евгения Плющенко «вдолгую».

Компоненты сделали резкое пике вниз и теперь, как показало исследование «СЭ», они ниже, чем у Камилы Валиевой и Анны Щербаковой, хотя еще год назад преимущество было в 6-10 баллов. Коллеги Косторной не под запись отмечают лишний вес и ухудшение «физики», а эксперты говорят о том, что авторство программы Ше-Линн Бурн можно узнать только по плашке в трансляции. Собственно, и сама фигуристка признавала, что далека от оптимальной формы.

Но даже при таких неприглядных вводных Косторная оставалась одним из фаворитов чемпионата. На «Гран-при» она была второй, хотя вполне могла выиграть — все решали судьи. На фоне прошедшей пневмонии у Щербаковой и проблем Трусовой Косторная могла стать первой среди взрослых. Даже пропустив вперед Валиеву и Усачеву — но они в разборках за сборную пока не участвуют.

Отсутствие в Челябинске может обернуться серьезными последствиями. Трусова и Щербакова, коллеги по немного забытому трио ТЩК, в случае участия в чемпионате наверняка возьмут медали. Оснований не пускать их в сборную немного. По сути, весь сезон Косторная обороняла третью путевку на международные старты от посягательств конкуренток. На «Гран-при» она уступила Туктамышевой. И своим пропуском чемпионата России сокращает для себя возможности доказать статус нужной для сборной. А ведь еще в марте Алена должна была ехать в Квебек в статусе фаворита чемпионата мира.

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Отбор на чемпионат мира надо менять

Впрочем, теперь статус чемпионата России ожидаемо проседает. Нужно ли говорить, что устраивать отбор на чемпионат мира в Швеции (если тот состоится) теперь надо аккуратно. Лучше, конечно, прописать регламент, но они у нас непостоянные, да и ситуация изобилует форс-мажорами. В конечном итоге, видимо, состав будет определяться голосованием тренерского совета, но не факт, что мнение будет однозначным.

Как можно было бы сделать отбор более формальным? Например, давать по результатам чемпионата России только одну путевку — чемпиону среди взрослых, а две остальные разыгрывать либо на финале Кубка России, либо распределить на него и некий другой турнир — контрольные прокаты перед самым отъездом в Стокгольм или январским альтернативным турниром вместо чемпионата Европы. Но и подрывать статус чемпиона России нельзя.

Предложение об отмене турнира в Челябинске и вовсе продуктивны — ситуация читалась, и без больных обойтись зимой 2020 года было невозможно. Здесь уместно процитировать Анну Щербакову:

— Я туда приеду в любом состоянии и буду показывать все, что могу. Это все-таки отбор на более важные турниры. Я себе просто не прощу, если я даже не попробую выступить, отобраться и буду сидеть дома, смотреть, как все соревнуются, — сказала подопечная Тутберидзе Первому каналу. За такой подход в «Хрустальном» можно только поаплодировать.

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Но одно позитивное последствие снятия Косторной найти все-таки можно. Наверняка после опубликования новости о Косторной где-то в Петербурге раздался возглас счастья. Это праздновала свою поездку в Челябинск Арина Онищенко, которая абсолютно справедливо отобралась на чемпионат что по регламенту, что по очкам вне зависимости от количества пройденных этапов. «СЭ» немало написал о несправедливости тех решений, но теперь карма сработала — к сожалению, ценой потери Косторной. Недаром тренер Онищенко Татьяна Кленина говорила «СЭ», что к чемпионату они будут готовиться. Надеюсь, подготовились достойно.

Алине Заборе участие на чемпионате не светит, и насколько известно, после интервью нам, она ощутила на себе последствия админресурса. В том числе и поэтому хочется, чтобы система отбора на чемпионат мира была прозрачной и понятной.